"Динамо" в меньшинстве вырвало победу над "Александрией"
Киевское "Динамо" одержало минимальную победу над "Александрией" в 24 туре украинской Премьер-лиги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Украина, Премьер-лига, 24-й тур
"Александрия" – "Динамо" – 0:1
Гол: Бражко, 64
Удаление: Волошин, 45 (Д, вторая желтая карточка)
Столичный гранд с первых минут попытался подтвердить статус лидера. Киевляне пытались контролировать мяч и нагнетать опасность у владений Шевченко. Тем не менее, в стартовые полчаса "Динамо" создало лишь два момента – Волошин с острого угла не обыграл кипера, а Ванат после врывания пробил мимо штанги.
На 33-й минуте матч на полтора часа впервые прервала воздушная тревога. После вынужденной паузы команды обменялись упущенными возможностями. Дячук вынес мяч подальше с линии ворот после углового "Александрии", а Ванат не успел замкнуть прострел Волошина.
Последний после этого момента "завелся". Сначала он атаковал Логинова на входе в чужую штрафную и получил "горчичник". А еще через две минуты отмахнулся от того же соперника и оставил "Динамо" в меньшинстве на весь второй тайм.
Тот, правда, продолжался недолго. После 15-ти сыгранных минут команды, персонал и болельщики второй раз направились в укрытие. В этот раз воздушная тревога затянулась еще на полчаса и позволила поединку бросить вызов традиционно длинным домашним матчам "Днепра-1".
Вторая пауза, казалось, пошла на пользу "Александрии". Подопечные Руслана Ротаня после возобновления встречи пошли в атаку. Однако гол удалось оформить "Динамо". Это Бражко отобрал мяч на чужой половине и отдал Шапаренко. Тому ударить не дали, но мяч отскочил к тому же Бражко, мощно пробившему под перекладину.
В решающие 20+ минут александрийцы пытались отыграться. В частности, Беляев решился на удар с дистанции, ставший добычей Бущана. Выстрел же Безерры и добивание Сигеева заблокировал центрбек Дячук. В конце концов "Динамо" удержало победный счет и закрепилось в топ-3 турнирной таблицы Премьер-лиги.
К слову, ранее "Оболонь" сыграла вничью с "Минаем" в битве аутсайдеров УПЛ.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.