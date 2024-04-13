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"Динамо" в меньшинстве вырвало победу над "Александрией"

Александрия, Суббота 13 апреля 2024 19:43
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"Динамо" в меньшинстве вырвало победу над "Александрией"
Автор: Антон Федорцив

Киевское "Динамо" одержало минимальную победу над "Александрией" в 24 туре украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 24-й тур

"Александрия" – "Динамо" – 0:1

Гол: Бражко, 64

Удаление: Волошин, 45 (Д, вторая желтая карточка)

Столичный гранд с первых минут попытался подтвердить статус лидера. Киевляне пытались контролировать мяч и нагнетать опасность у владений Шевченко. Тем не менее, в стартовые полчаса "Динамо" создало лишь два момента – Волошин с острого угла не обыграл кипера, а Ванат после врывания пробил мимо штанги.

На 33-й минуте матч на полтора часа впервые прервала воздушная тревога. После вынужденной паузы команды обменялись упущенными возможностями. Дячук вынес мяч подальше с линии ворот после углового "Александрии", а Ванат не успел замкнуть прострел Волошина.

Последний после этого момента "завелся". Сначала он атаковал Логинова на входе в чужую штрафную и получил "горчичник". А еще через две минуты отмахнулся от того же соперника и оставил "Динамо" в меньшинстве на весь второй тайм.

Тот, правда, продолжался недолго. После 15-ти сыгранных минут команды, персонал и болельщики второй раз направились в укрытие. В этот раз воздушная тревога затянулась еще на полчаса и позволила поединку бросить вызов традиционно длинным домашним матчам "Днепра-1".

Вторая пауза, казалось, пошла на пользу "Александрии". Подопечные Руслана Ротаня после возобновления встречи пошли в атаку. Однако гол удалось оформить "Динамо". Это Бражко отобрал мяч на чужой половине и отдал Шапаренко. Тому ударить не дали, но мяч отскочил к тому же Бражко, мощно пробившему под перекладину.

В решающие 20+ минут александрийцы пытались отыграться. В частности, Беляев решился на удар с дистанции, ставший добычей Бущана. Выстрел же Безерры и добивание Сигеева заблокировал центрбек Дячук. В конце концов "Динамо" удержало победный счет и закрепилось в топ-3 турнирной таблицы Премьер-лиги.

К слову, ранее "Оболонь" сыграла вничью с "Минаем" в битве аутсайдеров УПЛ.

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