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"Динамо" з медобстеження футболістів розпочало підготовку до нового сезону

Фото: Олександр Піхальонок освоюється в новій команді (fcdynamo.com)
Автор: Антон Федорців

Перша команда київського "Динамо" пройшла профілактичні медичні огляди та розпочала підготовку до сезону 2024/25.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

У понеділок підопічні Олександра Шовковського вийшли з відпустки. "Динамівці" пройшли планове медобстеження в одній зі столичних клінік.

Футболісти, які не потрапили до лав збірної України, відвідали профільних спеціалістів – терапевта, кардіолога, офтальмолога, невропатолога, отоларинголога. "Біло-сині" здали аналізи та пройшли низку обстежень (кардіограма, УЗД тощо). Результати досліджень незабаром отримають клубні лікарі.

Пізніше перша команда зібралася у Віті-Литовській для першого тренування. Футболісти спершу займалися в тренажерному залі, а потім на полі виконали певний обсяг бігової роботи, трохи попрацювали з м'ячами, зробивши акцент на роботі в обмеженому просторі. Підготовка на базі клубу триватиме 2 тижні, а потім "Динамо" поїде на збори до Австрії.

Список футболістів на стартовому етапі підготовки "Динамо" до сезону 2024/25:

Воротарі: Нещерет, Суркіс, Моргун, Ігнатенко

Захисники: Біловар, Михавко, Кравченко, Дубінчак, Попов, Боль, Малиш, Вівчаренко, Дячук, Сирота

Півзахисники: Шепелєв, Царенко, Буяльський, Піхальонок, Кабаєв, Брагару, Яцик, Караваєв, Михайленко, Андрієвський, Волошин

Нападники: Пономаренко, Супряга, Горбач

До слова, раніше "Динамо" презентувало три комплекти форми на наступний сезон.

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