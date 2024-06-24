"Динамо" з медобстеження футболістів розпочало підготовку до нового сезону

У понеділок підопічні Олександра Шовковського вийшли з відпустки. "Динамівці" пройшли планове медобстеження в одній зі столичних клінік.

Футболісти, які не потрапили до лав збірної України, відвідали профільних спеціалістів – терапевта, кардіолога, офтальмолога, невропатолога, отоларинголога. "Біло-сині" здали аналізи та пройшли низку обстежень (кардіограма, УЗД тощо). Результати досліджень незабаром отримають клубні лікарі.

Пізніше перша команда зібралася у Віті-Литовській для першого тренування. Футболісти спершу займалися в тренажерному залі, а потім на полі виконали певний обсяг бігової роботи, трохи попрацювали з м'ячами, зробивши акцент на роботі в обмеженому просторі. Підготовка на базі клубу триватиме 2 тижні, а потім "Динамо" поїде на збори до Австрії.

Список футболістів на стартовому етапі підготовки "Динамо" до сезону 2024/25:

Воротарі: Нещерет, Суркіс, Моргун, Ігнатенко

Захисники: Біловар, Михавко, Кравченко, Дубінчак, Попов, Боль, Малиш, Вівчаренко, Дячук, Сирота

Півзахисники: Шепелєв, Царенко, Буяльський, Піхальонок, Кабаєв, Брагару, Яцик, Караваєв, Михайленко, Андрієвський, Волошин

Нападники: Пономаренко, Супряга, Горбач