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"Динамо" у Львові здобуло першу перемогу в сезоні Прем'єр-ліги

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Львів, Неділя 11 вересня 2022 18:58
"Динамо" у Львові здобуло першу перемогу в сезоні Прем'єр-ліги Фото: Віталій Буяльський щойно відкрив рахунок у матчі (upl.ua)
Автор: Антон Федорців

Мінімальною перемогою київського "Динамо" завершився матч 4-го туру чемпіонату України проти "Львова".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 4-й тур

"Динамо" – "Львів" – 1:0

Гол: Буяльський, 33

У дебюті зустрічі команди грали на рівних. Перший момент виник на 15-й хвилині. Циганков навісив із правого флангу до штрафного майданчика, звідки Бурда головою пробив над воротами Ільющенкова.

"Динамо" посилило тиск і спровокувало опонента на грубощі. "Львів" отримав два попередження за фоли проти Сидорчука та Кабаєва. Додав в активності Тимчик, який намагався розрізати оборону номінальних гостей фланговими прострілами.

Саме з правого флангу "біло-синіх" і прийшов гол на 33-й хвилині. Щоправда, доклався до нього Циганков. Вінгер прострілив із рідного краю на лінію воротарського, де Буяльський класно пробив в один дотик – 1:0!

Забитий м'яч додав "Динамо" впевненості. Кияни взяли під повний контроль центр поля і почали регулювати темп матчу. Та до перерви вітчизняний гранд нових небезпечних моментів створити не зумів.

Друга половина стартувала в спокійному темпі. "Біло-сині" намагалися організувати атакувальні випади, та "Львів" надто щільно діяв в обороні. Киянам довелося діяти нестандартно. Зокрема, в одному з епізодів Гармаш таки проштовхнув м'яч на Буяльського в перспективній позиції, але той не зміг акцентовано пробити.

Згодилися дальні удари. На 71-й хвилині Кабаєв наважився на постріл із солідної дистанції – Ільющенков зумів лише перевести м'яч на кутовий. Щоправда, скористатися зі стандартів "Динамо" не зуміло. Ще низку ударів столичного клубу заблокували оборонці.

На 82-й ще один момент створив Кабаєв. Лівий хавбек "Динамо" знову наважився пробити з дистанції, але голкіпер "Львова" зумів парирувати складний постріл суперника. Зрештою, змінити рахунок на табло жодна з команд до фінального свистка не зуміла.

"Динамо" здобуло першу перемогу в сезоні 2022/23 УПЛ і піднялося із зони вильоту. Натомість "Львів" опустився на 14-те місце в таблиці, маючи в активі лише 1 очко.

До слова, раніше "Колос" здобув перемогу над "Металістом" і вибився в лідери Прем'єр-ліги.

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