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"Динамо" – "Лацио": УЕФА назначил "плохого" полицейского на матч Лиги Европы

Гамбург, Понедельник 23 сентября 2024 15:22
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"Динамо" – "Лацио": УЕФА назначил "плохого" полицейского на матч Лиги Европы Фото: "Бело-синие" начнут турнир номинально домашним матчем (fcdynamo.com)
Автор: Антон Федорцив

Поединок между киевским "Динамо" и римским "Лацио" в основном раунде Лиги Европы 2024/25 рассудит бригада арбитров из Греции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Матч "Динамо" – "Лацио" состоится в немецком Гамбурге 25 сентября. Поединок примет "Фолькспаркштадион". Старт встречи назначен на 22:00 по киевскому времени.

Полицейский из Родоса Тасос Сидиропулос станет главным рефери поединка. Статус арбитра ФИФА он получил еще в 2011 году, а с украинскими командами пересекался 11 раз. Воспоминания "бело-синих" о греке негативны – "Динамо" минимально проиграло бельгийскому "Генку" на групповом этапе Лиги Европы 2013/14.

Судьями на линии будут соотечественники Сидиропулоса – Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Четвертым рефери станет грек Вассилис Фотиас. С системой Видеоассистент рефери (VAR) будут работать Ангелос Евангелу и бельгиец Брам Ван Дриссхе.

"Динамо" в сезоне 2024/25

Киевляне сыграли 6 матчей в рамках украинской Премьер-лиги. Подопечные Александра Шовковского одержали 5 побед, свели вничью поединок со львовским "Рухом" и лидируют в турнирной таблице (16 очков).

На евроарене "Динамо" начало выступления со 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Там столичный гранд прошел белградский "Партизан" (6:2, 3:0) и шотландский "Рейнджерс" (1:1, 2:0). В плей-офф квалификации киевляне вылетели от австрийского "Зальцбурга" (0:2, 1:1).

В общем раунде Лиги Европы "Динамо" сыграет 8 матчей. Последний матч запланирован на 30 января – против латышской РФШ.

К слову, ранее подготовили превью Лиги Европы на старте основного раунда.

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