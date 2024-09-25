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"Динамо" – "Лацио": анонс матча Лиги Европы

Гамбург, Среда 25 сентября 2024 08:45
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"Динамо" – "Лацио": анонс матча Лиги Европы Фото: Николай Шапаренко стал ведущей фигурой "Динамо" (facebook.com/@fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Киевское "Динамо" встретится с римским "Лацио" в общем раунде Лиги Европы 2024/25.

Последние новости и краткий анонс поединка – в материале РБК-Украина.

"Динамо" – "Лацио"

25 сентября, 22:00, Гамбург, "Фолькспаркштадион", трансляция на MEGOGO

Команда Александра Шовковского начнет выступления во втором еврокубке со старта сезона. Из-за вылета после плей-офф квалификации Лиги чемпионов "бело-синие" сразятся в обновленной Лиге Европы. Киевляне сыграют 8 матчей в сентябре-январе и стремятся выйти в плей-офф турнира.

Жребий был умеренно благосклонен к "Динамо". Турнирный подход "бело-синих", очевидно, будет простым – цепляться за очки с более сильными соперниками и брать максимум со слабыми командами или коллективами такого же уровня. Стартовый матч относится к первой категории, хотя нынешний "Лацио" – отнюдь не гранд.

&quot;Динамо&quot; – &quot;Лацио&quot;: анонс матча Лиги Европы

В стартовых пяти турах Серии A римляне набрали всего 7 очков. Подопечные Марко Барони потерпели поражения от "Удинезе" и "Фиорентины" (по 1:2), а победили "орлы" скромные "Венецию" и "Верону". "Лацио" провел очередное странное лето, взяв тренером 61-летнего дебютанта еврокубков и подписав новичков без статуса звезд.

Конечно, на фоне кадрового подбора "Динамо" римляне выглядят сильнее. Однако, проект Барони в Риме только на начальной стадии реализации. Поэтому слабыми местами "орлов" киевлянам вполне по силам воспользоваться. Тем более команда Шовковского на евроарене в сезоне 2024/25 сыграла уже 6 поединков.

Травмированные: Шепелев, Волошин, Михайленко (все – "Динамо")

Под вопросом: Попов – Жиго, Кастельянос

&quot;Динамо&quot; – &quot;Лацио&quot;: анонс матча Лиги Европы

Ориентировочные составы на матч "Динамо" – "Лацио"

"Динамо": Бущан – Тымчик, Попов, Михавко, Вивчаренко – Бражко – Ярмоленко, Шапаренко, Пихаленок, Кабаев – Ванат

"Лацио": Проведель – Ладзари, Хила, Романьоли, Тавареш – Гендузи, Ровелла – Исаксен, Диа, Дзакканьи – Кастельянос

Прогноз РБК-Украина Sport – 1:1

"Лацио" получил статус фаворита авансом. В процессе же подтверждения римляне могут столкнуться с проблемами. "Динамо" в нынешнем состоянии вполне способно доставить хлопот "орлам". Многое будет зависеть от стартовых получаса. Если киевляне сохранят ворота неприкосновенными, то существенно выровняют шансы на итоговый успех. Первый же гол в исполнении команды Шовковского позволит претендовать на положительный результат.

К слову, ранее подготовили превью Лиги Европы на старте основного раунда.

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Динамо Лига Европы Лацио
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