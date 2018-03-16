Динамо - Лацио 0-2: видео голов и обзор матча

Вниманию читателей РБК-Украина видео голов и обзор опасных моментов решающего матча 1/8 финала Лиги Европы между киевским "Динамо" и римским "Лацио".

В ответном матче с "Лацио" киевское "Динамо" не сумело удержать шаткое преимущество, добытое в Риме. Пропустив дома два гола, украинцы попрощались с Лигой Европы.

Подопечных Александра Хацкевича устраивала и ничья, что, наверное, и сыграло злую шутку с футболистами, которые держали такой вариант в своих головах.

С першх минут римляне, которым нужно было забивать любой ценой, захватили инициативу и довольно быстро получили возможность для взятия ворот. Лидер атак гостей Иммобиле, выскочил к воротам, обыграл Бойко, но Кадар в подкате заблокировал удар нападающего уже по пустым воротам.

"Мы не выжали максимум, могли проходить дальше"



Полузащитник @DynamoKyiv Виктор Цыганков подводит итоги матча с "Лацио" в #ЛигаЕвропы pic.twitter.com/XXrGtMecEP — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) March 15, 2018

Впрочем, взятие динамовских ворот было лишь отложено на более поздний срок - до пропущенного мяча привела подача Луиса Альберто с углового и точный удар Лукаса Лейвы головой из пределов вратарской. До перерыва "бело-синие" должны были активнее идти вперед, но создали лишь один опасный момент. Зато у ворот Бойко было жарко.

После перерыва расклад сил на поле не изменился. "Лацио", которому уже не обязательно было забивать, удвоил свое преимущество - в ворота попал Де Врэй, тем самым похоронив надежды "Динамо" на проход в четвертьфинал Лиги Европы.

Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич: "Мы предполагали, а затем и поняли из их состава, будет агрессивное начало со стороны соперника. Действительно, я с вами согласен полностью, что мы слишком низко сели, отдали инициативу сопернику, не было никакой контригры, выхода из обороны. Этот напор мы сдержали, но пропустили после стандартного положения. Наверное, не хватило именно опыта подобных международных матчей. Да и в нашем чемпионате очень мало игр подобного уровня".

Главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги: "Я очень благодарен всем ребятам, которые выходили на поле в составе нашей команды. Они заслужили эту победу. В этом сезоне мы выиграли Суперкубок страны, было много хороших матчей в нашем исполнении, поэтому я ожидал, что сегодня нам удастся достичь положительного для себя результата. "Динамо" очень мало проигрывает в Европе, особенно на своем поле, поэтому наша победа становится от этого еще более значимой".