Динамо - Лаціо 0-2: відео голів та огляд матчу

до Уваги читачів РБК-Україна відео голів та огляд небезпечних моментів вирішального матчу 1/8 фіналу Ліги Європи між київським "Динамо" та римським "Лаціо".

У матчі-відповіді з "Лаціо" київське "Динамо" не зуміло утримати хитку перевагу, здобуту в Римі. Пропустивши будинку два голи, українці попрощалися з Лігою Європи.

Підопічних Олександра Хацкевича влаштовувала й нічия, що, напевно, й зіграло злий жарт із футболістами, які тримали такий варіант у своїх головах.

Із першх хвилин римляни, яким потрібно було забивати за будь-яку ціну, захопили ініціативу і доволі швидко отримали можливість для взяття воріт. Лідер атак гостей Іммобіле, вискочив до воріт, обіграв Бойка, але Кадар у підкаті заблокував удар нападника вже по порожніх воротах.

"Мы не выжали максимум, могли проходить дальше"



Полузащитник @DynamoKyiv Виктор Цыганков подводит итоги матча с "Лацио" в #ЛигаЕвропы pic.twitter.com/XXrGtMecEP — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) March 15, 2018

Утім, взяття динамівських воріт було лише відкладено на пізніший термін - до пропущеного м’яча призвела подача Луїса Альберто з кутового та точний удар Лукаса Лейви головою з меж воротарського майданчика. До перерви "біло-сині" мали активніше йти вперед, але створили лише один небезпечний момент. Натомість біля воріть Бойка було спекотно.

Після перерви розклад сил на полі не змінився. "Лаціо", якому вже не обов’язково було забивати, подвоїв свою перевагу - у ворота поцілив Де Врей, тим самим поховавши надії "Динамо" на прохід до чвертьфіналу Ліги Європи.

Головний тренера "Динамо" Олександра Хацкевича: "Ми передбачали, а потім і зрозуміли з їхнього складу, що буде агресивний початок зі сторони суперника. Справді, я з вами погоджуюся повністю, що ми занадто низько сіли, віддали ініціативу супернику, не було ніякої контргри, виходу з оборони. Цей натиск ми стримали, але пропустили після стандартного положення. Напевно, не вистачило саме досвіду подібних міжнародних матчів. Та й у нашому чемпіонаті дуже мало ігор подібного рівня".

Головний тренер "Лаціо" Сімоне Індзагі: "Я дуже вдячний усім хлопцям, які виходили на поле у складі нашої команди. Вони заслужили цю перемогу. Цього сезону ми виграли Суперкубок країни, було багато хороших матчів у нашому виконанні, тому я очікував, що сьогодні нам вдасться досягти позитивного для себе результату. "Динамо" дуже мало програє в Європі, особливо на своєму полі, тому наша перемога стає від цього ще більш значущою".