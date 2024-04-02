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"Динамо" в квітні: повний розклад матчів українського гранда

Фото: "Біло-сині" мають 9-матчеву серію без поразок (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Київське "Динамо" продовжить весняну частину сезону 2023/24 шістьма поєдинками в квітні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

"Біло-сині" продовжують перегони за чемпіонським титулом. Команда Олександра Шовковського йде на 4-й сходинці, набравши 41 очко. Проте, в порівнянні з трьома першими командами чемпіонату "Динамо" провело найменше матчів (19).

У другий весняний місяць на столичний гранд чекають два перенесені поєдинки та ще чотири – за графіком. Зокрема, 4 квітня "Динамо" зустрінеться з луганською "Зорею" у рамках 6-го туру, а 17 квітня протистоятиме закарпатському "Минаю" (16-й тур). Натомість матч 23-го туру проти черкаського ЛНЗ відбудеться 8 квітня.

13 квітня "динамівці" гостюватимуть в Олександрії. Зате 21 квітня "біло-сині" приймуть житомирське "Полісся" на домашній арені. Наприкінці місяця "Динамо" зустрінеться з "Дніпром-1", який наразі випереджає киян на одне очко, на виїзді (27 квітня).

Повний перелік матчів "Динамо" в квітні:

  • "Зоря" – "Динамо", 4 квітня
  • "Динамо" – ЛНЗ, 8 квітня
  • "Олександрія" – "Динамо", 13 квітня
  • "Минай" – "Динамо", 17 квітня
  • "Динамо" – "Полісся", 21 квітня
  • "Дніпро-1" – "Динамо", 27 квітня

 

До слова, раніше "Динамо" розгромило "Ворсклу" в гостях у чотиригодинному поєдинку.

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