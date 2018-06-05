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"Динамо" хочет подписать игрока из ПСЖ

НовостиСпорт    05.06.2018 - 13:37
Фото: Хатем Бен Арфа (psg.fr)
Фото: Хатем Бен Арфа (psg.fr)

Бен Арфа может продолжить карьеру в Украине

Киевское "Динамо" хочет подписать атакующего полузащитника французского "Пари Сен-Жермен" Хатема Бен Арфа. Об этом сообщает L'Equipe.

По информации источника, киевляне уже сделали конкретное предложение 31-летнему футболисту. При этом, игроком интересуются мексиканский "Тигрес", бразильский "Фламенго", российский "Рубин", турецкие "Фенербахче" и "Бешикташ".

Также есть интерес и со стороны французского "Лиона", испанских "Бетиса", "Севильи", "Вильярреала" и "Валенсии". Сам француз хочет играть в Лиге чемпионов в команде с тренером, чье видение игры он разделяет.

Хатем Бен Арфа выступает за ПСЖ с середины 2016 года, но не выходил на поле в официальных матчах уже 14 месяцев. В нынешнем сезоне он сыграл лишь 63 минут в товарищеском поединке против "Африкана".

Срок соглашения Бен Арфы с ПСЖ истекает 30 июня, поэтому следующему клубу он достанется в качестве свободного агента.

"Динамо" летом стартует с 3 квалификационного раунда Лиги чемпионов, а возможными соперниками команды стали "Фенербахче", "Стандард" и "Славия".

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Теги публикации: Динамо, ПСЖ, трансферы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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