"Динамо" хочет подписать игрока из ПСЖ

Бен Арфа может продолжить карьеру в Украине

Киевское "Динамо" хочет подписать атакующего полузащитника французского "Пари Сен-Жермен" Хатема Бен Арфа. Об этом сообщает L'Equipe.

По информации источника, киевляне уже сделали конкретное предложение 31-летнему футболисту. При этом, игроком интересуются мексиканский "Тигрес", бразильский "Фламенго", российский "Рубин", турецкие "Фенербахче" и "Бешикташ".

Также есть интерес и со стороны французского "Лиона", испанских "Бетиса", "Севильи", "Вильярреала" и "Валенсии". Сам француз хочет играть в Лиге чемпионов в команде с тренером, чье видение игры он разделяет.

Хатем Бен Арфа выступает за ПСЖ с середины 2016 года, но не выходил на поле в официальных матчах уже 14 месяцев. В нынешнем сезоне он сыграл лишь 63 минут в товарищеском поединке против "Африкана".

Срок соглашения Бен Арфы с ПСЖ истекает 30 июня, поэтому следующему клубу он достанется в качестве свободного агента.

"Динамо" летом стартует с 3 квалификационного раунда Лиги чемпионов, а возможными соперниками команды стали "Фенербахче", "Стандард" и "Славия".