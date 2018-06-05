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"Динамо" хоче підписати гравця з ПСЖ

НовиниСпорт    05.06.2018 - 13:37
Фото: Хатем Бен Арфа (psg.fr)
Фото: Хатем Бен Арфа (psg.fr)

Бен Арфа може продовжити кар'єру в Україні

Київське "Динамо" хоче підписати атакуючого півзахисника французького "Парі Сен-Жермен" Хатема Бен Арфа. Про це повідомляє L'Equipe.

За інформацією джерела, кияни вже зробили конкретну пропозицію 31-річному футболістові. При цьому, гравцем цікавляться мексиканський "Тигрес", бразильський "Фламенго", російський "Рубін", турецькі "Фенербахче" і "Бешикташ".

Також є інтерес і з боку французького "Ліона", іспанських "Бетіса", "Севільї", "Вільярреала" і "Валенсії". Сам француз хоче грати в Лізі чемпіонів у команді з тренером, чиє бачення гри він розділяє.

Хатем Бен Арфа виступає за ПСЖ з середини 2016 року, але не виходив на поле в офіційних матчах вже 14 місяців. У нинішньому сезоні він зіграв лише 63 хвилин у товариському поєдинку проти "Африкана".

Термін угоди Бен Арфи з ПСЖ закінчується 30 червня, тому наступного клубу він дістанеться в якості вільного агента.

"Динамо" влітку стартує з 3 кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, а можливими суперниками команди стали "Фенербахче", "Стандард" і "Славія".

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Теги публікації: Динамо, ПСЖ, трансферы  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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