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"Динамо" с хет-триком звездочки сокрушило чемпионов Косово в Юношеской лиге УЕФА

Сталева Воля, Среда 27 ноября 2024 15:58
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"Динамо" с хет-триком звездочки сокрушило чемпионов Косово в Юношеской лиге УЕФА Фото: Матвей Пономаренко отличился трижды (fcdynamo.com)
Автор: Антон Федорцив

Юношеская команда киевского "Динамо" обыграла косовский "2 Коррику" U-19 в третьем раунде "пути чемпионов" Юношеской лиги УЕФА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Юношеская лига УЕФА, "Путь чемпионов", 3-й раунд, первые матчи

"Динамо" U-19 – "2 Коррику" U-19 – 5:0

Голы: Осипенко, 27, Пономаренко, 32, 58, 73 (пенальти), Андрейко, 90+4

"Бело-синие" завладели инициативой с первых минут. Впрочем, превратить преимущество в голы подопечным Игоря Костюка удалось только после экватора первого тайма. Сначала Осипенко результативно среагировал на отскок в чужой штрафной, а затем Пономаренко замкнул прострел Дикого.

Во второй половине "Динамо" U-19 продолжило контролировать ход событий. "Бело-синим" удалось оформить еще три мяча. В обоих случаях в объятиях одноклубников оказался главный бомбардир юношеской команды столичного гранда – Пономаренко.

На 58-й минуте форвард киевлян головой переправил в ворота навес с левого фланга. А на 73-й минуте защитник косоваров сбил Пономаренко в собственной штрафной – пенальти. К отметке подошел сам пострадавший и уверенно реализовал одиннадцатиметровый. Добил "2 Коррику" Андрейко в добавленное арбитром время.

Ответный матч сыграют 11 декабря. Победитель противостояния выйдет в плей-офф турнира. Там 10 сильнейших команд из "пути чемпионов" присоединятся к 22-м лучшим коллективам "пути Лиги чемпионов". Среди них может оказаться и донецкий "Шахтер" U-19.

В предыдущем раунде юношеская команда "Динамо" одолела словенский "Марибор" U-19 (1:1, 3:1).Ранее "бело-синие" U-19 вылетали в 1/8 финала соревнований (2016/17, 2018/19, 2021/22).В последний раз киевляне выступали в еврокубке как раз в кампании 2021/22, когда уступили лиссабонскому "Спортингу".

К слову, ранее "Динамо" дома одолело "Черноморец" и осталось лидером Премьер-лиги.

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