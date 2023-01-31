"Динамо" на характері вирвало нічию в спарингу зі середняком Австрії

Контрольний матч

"Динамо" – "Аустрія" Лустенау – 2:2

Голи: Попов, 51, Вівчаренко, 60 – Грабер, 27, Фрідрікас, 34

Дебютні хвилини активніше провів український гранд. Однак, втілити свою перевагу в забиті м'ячі кияни не змогли. Та й нагод створили небагато. Хіба що Діалло міг забивати після прострілу Шепелєва, але не зміг переграти воротаря. А ще старався 17-річний Пономаренко, якого Мірча Луческу вирішив перевірити в бою.

У середині ж тайму ударна 10-хвилинка вдалася середняку австрійської Бундесліги. Спершу хавбек Грабер помітив, що кіпер "біло-синіх" Нещерет необачно вийшов із воріт і завдав точного удару під поперечину метрів із 30-ти. Згодом Фрідрікас реалізував контратаку – відібрав м'яч у центрі поля, протягнув до чужого штрафного та пробив під воротарем.

Холодний душ у першому таймі змусив "Динамо" рішучіше грати зі стартом другої половини. Столичний гранд зумів швидко відквитати один м'яч. Гармаш пробив зі штрафного, поки голкіпер шикував стінку – воротар "Аустрії" встиг зреагувати, але на добиванні зіграв Попов.

А на 60-й хвилині на перший гол Фрідрікаса своїм шедевром відповів Вівчаренко. Гольова атака киян прийшла з правого флангу, де царював Беніто. Лівий же оборонець підключився до атаки й опинився перед карною зоною по центру й лівою "шведою" розкішно поклав верховий м'яч.

Мінімум ще два моменти до фінального свистка "динамівці" змарнували. Той же Гармаш після перехоплення пробив над поперечиною. Пізніще Кремчанін не зміг переграти воротаря після класної передачі Царенка. Зрештою, матч завершився бойовим миром.

Склад "Динамо" (1-й тайм): Нещерет – Караваєв, Бурда, Сирота, Дубінчак – Сидорчук, Шепелєв, Лонвейк – Волошин, Пономаренко, Діалло

2-й тайм: Нещерет, Вівчаренко, Попов, Боль, Тимчик, Андрієвський, Яцик, Царенко, Гармаш, Беніто