"Динамо" с голом Бражко из центра поля разгромило "Левый Берег" в дерби Киева

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 8-й тур

"Левый Берег" – "Динамо" – 0:3

Голы: Михавко, 8, Бражко, 62, Рубчинский, 90+1

Удаление: Самар, 80 (ЛБ, вторая желтая карточка)

"Бело-синие" завладели инициативой с первых минут. "Аисты" в свою очередь прижались к своим воротам, выглядывая возможность убежать в контратаку. Давление "Динамо" обернулось быстрым голом – Караваев после неудачного углового прострелил вдоль ворот, а Михавко вовремя подставил ногу.

Команда Александра Шовковского продолжила накатывать волны атак на ворота Механива. На 19-й минуте шедевр исполнил Ярмоленко. Ветеран столичного гранда мастерски замкнул пятой прострел Вивчаренко, но мгновением ранее оказался в офсайде.

"Левый Берег" пришел в себя в середине тайма. После ошибки защитник Синица пробил под перекладину "бело-синих" – Бущан не дремал. "Аисты" выровняли процент владения мячом перед перерывом, но до реальных возможностей забить дело не довели.

Со стартом второй половины стало интереснее по обе стороны поля. Диагональный удар Герреро парировал Механив, Кабаев отправил мяч выше ворот, а после элегатного "черпака" Буяльского хозяевам на помощь пришла перекладина. Бущан поработал после выпадов Галаса и Козака головами.

Без гола-красавца матч в пригороде Киева не обошелся. На 62-й минуте шедевр исполнил Бражко. Полузащитник "Динамо" классно сориентировался после неточной передачи Механива в коридор и мощным ударом из центрального круга перебросил вратаря.

Второй мяч фактически решил судьбу противостояния. Окончательно шансы "Левого Берега" упали до нуля на 80-й минуте, когда Самар в банальной ситуации получил второй "горчичник" и оставил хозяев в меньшинстве. В большинстве "Динамо" забило в третий раз – Рубчинский в добавленное время протолкнул мяч за линию после отскока в пределах штрафной.

Успех в дерби вернул команду Шовковского в лидеры Премьер-лиги. Столичный гранд набрал 19 очков и по дополнительным показателям обошел "Александрию". "Аисты" остались на 13-й строчке (6 пунктов).