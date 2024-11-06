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"Динамо" – "Ференцварош": прогноз на матч Ліги Європи

Гамбург, Середа 06 листопада 2024 17:55
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"Динамо" – "Ференцварош": прогноз на матч Ліги Європи Фото: Олександр Андрієвський від римських "вовків" не втік (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Київське "Динамо" зустрінеться з угорським "Ференцварошем" у 4-му турі основного раунду Ліги Європи на німецькій землі.

Які прогнози букмекерів на матч, підкаже РБК-Україна.

Матч "Динамо" – "Ференцварош" відбудеться в німецькому Гамбурзі 7 листопада. Поєдинок прийме "Фолькспаркштадіон". Старт зустрічі призначений на 22:00 за київським часом.

Австрійська контора Bwin визначила вітчизняний гранд фаворитом поєдинку. На перемогу команди Олександра Шовковського приймають ставки з коефіцієнтом 2,30. Тим часом імовірний успіх "Фраді" оцінили балом 3,10. Нічия стала найменш вірогідним підсумком із кефом 3,30.

На впевнену перемогу "Динамо" (2:0) приймають ставки з привабливим коефіцієнтом 10,50. Шанувальники відкритого футболу розглянуть варіант закластися на голи обох команд у кожному з таймів із перспективним кефом 14,00.

Українці фахівці з Favbet підтримали лінію колег. Щоправда, на перемогу "біло-синіх" заклали гірший бал 2,39. Натомість коефіцієнт на потенційну перемогу "Ференцвароша" не змінився та склав 3,10. На підсумкову нічию можна поставити з кефом 3,35.

Персональні фанати Владислава Ваната зважать ідею поставити мінімум на дубль свого улюбленця з цікавим коефіцієнтом 16,00. Ставка же на перший забитий м'яч у фінальні 15 хвилин збільшить потенційний виграш у 15 разів.

До слова, раніше форвард "Динамо" Ванат став футболістом туру Прем'єр-ліги.

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