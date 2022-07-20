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"Динамо" – "Фенербахче": где смотреть матч квалификации Лиги чемпионов

Новина українською →
Лодзь, Среда 20 июля 2022 10:45
"Динамо" – "Фенербахче": где смотреть матч квалификации Лиги чемпионов Фото: Основа "Динамо" перед одним из спаррингов (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Трансляция поединка 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2022/23 между киевским "Динамо" и стамбульским "Фенербахче" будет доступна на территории Украины.

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, подскажет РБК-Украина.

Матч "Динамо" – "Фенербахче" состоится в польской Лодзи 20 июля. Начало поединка в 21:00. Победитель пары пройдет в следующий этап квалификации, где встретится со "Штурмом".

В цифровом вещании T2 матч не будут транслировать. В свою очередь Setanta Sports покажет поединок на собственной OTT-платформе setantasports.com. Комментировать матч будет Юрий Кириченко, обычно работающий на контрольных поединках "Динамо" на клубном YouTube-канале.

Накануне "Фенербахче" объявил заявку на первый матч против "Динамо". В список исполнителей попали 24 футболиста турецкого гранда.

Тем временем в заявку "Динамо" на квалификацию Лиги чемпионов попали 28 исполнителей. Семь из них – молодежь по списку "Б". Также вернулись в лагерь "бело-синих" легионеры Кендзера и Вербич.

К слову, ранее подготовили анонс поединка "Динамо" и "Фенербахче" во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов.

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