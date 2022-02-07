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"Динамо" дожало "Рудар" в контрольном поединке

Автор: Антон Федорцив

Киевское "Динамо" минимально одолело черногорский "Рудар" на тренировочных сборах в Турции. Единственный мяч в активе Витиньо.

Подробнее о спарринге – в отчете РБК-Украина.

Со старта поединка "динамовцы" принялись прессинговать балканцев на чужой половине. При таких условиях первая возможность возникла уже на 8-й минуте – Гармаш пробил над воротами после передачи Вербича.

Далее эффектным прямым ударом с углового едва не открыл счет Де Пена (сэйв Аговича). На 25-й минуте Вербич решился пробить с линии штрафной после паса Кулача, но мяч прошел рядом со стойкой.

А вот после выстрела Де Пены со штрафного на исходе первой третьи матча "Динамо" немного сбавило обороты. Фактически до перерыва чемпион Украины больше не беспокоил оборонительные редуты "Рудара".

Новая вспышка активности у ворот черногорцев связана с появлением свежих исполнителей после перерыва. Первыми проявили себя Сидорчук и Ванат, но отличиться не сумели.

Зато Живкович вполне мог огорчить Бойко мощным выстрелом с линии штрафной зоны на 52-й минуте. Однако, второй голкипер "Динамо" с ударом серба справился.

По-настоящему голевого момента пришлось подождать еще минут 20. Это Буяльский красиво покомбинировал с Цыганковым на подступах к штрафной "Рудара" и элегантно вывел на удар Шапаренко – вратарь и перекладина сыграли за черногорцев.

Наконец, "Динамо" повело на 84-й: Буяльский прострелил вдоль линии штрафной зоны, Шапаренко умно пропустил, а Витиньо в касание переправил мяч в дальний угол – 1:0!

Команда Мирчи Луческу попыталась развить успех. Однако, забить "Рудару" во второй раз киевляне так и не сумели. Как итог, минимальная победа и уже 4-й гол Витиньо на сборах.

Контрольный поединок

"Динамо" – "Рудар" – 1:0

Гол: Витиньо, 84

Состав "Динамо" (1-й тайм): Бущан – Кендзера, Бурда, Сирота, Дубинчак – Бражко, Гармаш, Антюх, Вербич, Де Пена – Кулач

2-й тайм: Бойко – Тымчик, Забарный, Боль, Караваев – Сидорчук, Буяльский, Шапаренко, Цыганков, Витиньо – Ванат (Беседин, 75)

К слову, "Динамо" U-19 понесло кадровые потери перед матчем против "Депортиво" в Юношеской лиге УЕФА.

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