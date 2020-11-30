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"Динамо" боевым составом отправилось на матч против "Ювентуса"

Автор: Вера Олейник

Киевское "Динамо" отправилось в Турин на поединок пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Ювентуса". В заявку на выездной матч попали 24 футболиста.

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Об этом сообщается на сайте столичной команды.

В список киевлян попали выздоровевшие от COVID-19 Сергей Сидорчук, Жерсон Родригес, Артем Шабанов и Александр Сирота. При этом отсутствует в составе полузащитник Виталий Буяльский, который пропустил также матч чемпионата Украины с "Ворсклой".

По сравнению с предыдущей игрой Лиги Чемпионов против "Барселоны", Луческу сможет рассчитывать на лидеров атаки своей команды.

Вратари: Георгий Бущан, Руслан Нещерет, Денис Бойко
Защитники: Денис Попов, Артем Шабанов, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Сирота, Томаш Кендзера
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Тудор Белуце, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Георгий Цитаишвили, Карлос Де Пена, Виктор Цыганков, Богдан Леднев, Александр Андриевский, Денис Гармаш
Нападающие: Жерсон Родригес, Клейтон, Владислав Супряга

Матч между командами состоится в среду, 2 декабря. Начало - в 22:00

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