Динамо в більшості сенсаційно програло новачку УПЛ

Київське "Динамо" програло житомирському футбольному клубу "Полісся" із рахунком 3:2. Матч пройшов сьогодні, 6 жовтня, в рамках 10 туру Української Прем’єр-ліги на центральному стадіоні Житомира.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат гри.

Перед початком матчу обидві команди знаходилися поряд у турнірній таблиці, проте після 9 турів житомиряни випередили киян на одне очко.

Перший тайм

На перших хвилинах матчу команди втрачали м'яч під час спроб організувати атаки.

Четверта хвилина матчу - відкрито рахунок. Гол у ворота "Полісся" забив гравець "Динамо" Віталій Буяльський. В результаті 0:1 на користь киян.

На 15 хвилині матчу гравець "Полісся" Борис Крушинський пробив з-за меж штрафного майданчика приблизно з 20 метрів та влучив у ворота киян. В результаті житомиряни зрівняли рахунок - 1:1.

Впродовж першого тайму було ще кілька моментів біля воріт киян, але вони виявилися нерезультативними.

Другий тайм

На 50 хвилині Віталій Буяльський із пенальті забиває другий м’яч у ворота житомирян. Рахунок стає 1:2 на користь "Динамо".

Євгеній Морозко на 57 хвилині отримав "червону карту", і "Полісся" залишилося в меншості..

64 хвилина матчу, житомиряни знову зрівнюють рахунок - 2:2. Після подачі з кутового м'яч опинився у Пилипа Будківського, який пробив по воротах "Динамо".

На 70 хвилині матчу Артем Козак вивів "Полісся" вперед - 3:2.

Це перший матч у чемпіонаті Україні між ФК "Полісся" і "Динамо" з часу утворення "Полісся" у 1959 році.

До слова, напередодні "Шахтар" розгромив "Верес" на виїзді та вийшов до 1/4 фіналу Кубка України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.