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"Динамо" безвольно проиграло АЕКу из Ларнаки и упало на дно группы Лиги Европы

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Краков, Четверг 15 сентября 2022 23:53
"Динамо" безвольно проиграло АЕКу из Ларнаки и упало на дно группы Лиги Европы Фото: Гол Виталия Буяльского (в центре) бригада арбитров отменила (twitter.com/DynamoKyiv)
Автор: Антон Федорцив

Вторым поражением подряд на групповом этапе Лиги Европы 2022/23 завершился для киевского "Динамо" матч 2-го тура против АЕКа из Ларнаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Лига Европы, групповой этап, 2-й тур

Группа B

"Динамо" – АЕК Ларнака – 0:1

Гол: Дюрчо, 8

Начали команды на "Краковии" осторожно. "Динамовцы" пытались взять мяч под контроль, а киприоты поставили на забросы вперед. Как знать, каким был бы матч, если бы на 8-й минуте АЕК не получил право на перспективный штрафной. К мячу подошел Дюрчо и роскошно уложил мяч в верхний угол ворот Бойко – 0:1.

Пропустив мяч, "Динамо" окончательно взяло матч под свой контроль. Правда, территориальное преимущество особых дивидендов украинскому гранду не принесло. "Бело-синие" преимущественно занимались перекатыванием мяча между флангами и в районе центрального круга, изредка обостряя игру.

Тем не менее, на 29-й "Динамо" сумело забить. Дубинчак от линии поля отпасовал назад Буяльскому, а тот классно пробил в одно касание левой в дальний угол. Но радость "динамовцев" оказалась преждевременной. Защитник "бело-синих" за несколько мгновений до того, как выложить мяч одноклубнику, попал в офсайд.

Следующий момент команда Мирчи Луческу смогла создать уже после перерыва. На старте второго тайма Сирота решился на дальний выстрел – мяч просвистел над левой девяткой ворот Пирича.

На протяжении всей 45-минутки "Динамо" владело инициативой. Однако фактически всем попыткам киевлян организовать атакующие выпады откровенно не хватало остроты. Оборона АЕКа спокойно останавливала "бело-синих" на солидном расстоянии от собственных владений.

В конце концов, и финальный штурм "Динамо" организовать не смогло и потерпело минимальное поражение. После двух туров украинский гранд идет последним в квартете B с нулем очков. "Ренн" и "Фенербахче" в параллельном матче расписали боевую ничью (2:2).

К слову, донецкий "Шахтер" разошелся миром с "Селтиком" в столице Польши.

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