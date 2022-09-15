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"Динамо" безвольно програло АЕКу з Ларнаки та впало на дно групи Ліги Європи

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Краків, Четвер 15 вересня 2022 23:53
"Динамо" безвольно програло АЕКу з Ларнаки та впало на дно групи Ліги Європи Фото: Гол Віталія Буяльського (в центрі) бригада арбітрів скасувала (twitter.com/DynamoKyiv)
Автор: Антон Федорців

Другою поразкою поспіль на груповому етапі Ліги Європи 2022/23 завершився для київського "Динамо" матч 2-го туру проти АЕКа з Ларнаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Ліга Європи, груповий етап, 2-й тур

Група B

"Динамо" – АЕК Ларнака – 0:1

Гол: Дюрчо, 8

Розпочали команди на "Краковії" обережно. "Динамівці" намагалися взяти м'яч під контроль, а кіпріоти поставили на закидання вперед. Хтозна, яким був би матч, якби на 8-й хвилині АЕК не отримав право на перспективний штрафний. До м'яча підійшов Дюрчо й розкішно поклав м'яч у верхній кут воріт Бойка – 0:1.

Пропустивши м'яч, "Динамо" остаточно взяло матч під власний контроль. Щоправда, територіальна перевага особливих дивідендів українському гранду не принесла. "Біло-сині" переважно займалися перекочуванням м'яча між флангами та в районі центрального кола, зрідка загострюючи гру.

Тим не менше, на 29-й "Динамо" таки зуміло забити. Дубінчак від лінії поля відпасував назад Буяльському, а той класно пробив в один дотик лівою у дальній кут. Та радість "динамівців" виявилася передчасною. Оборонець "біло-синіх" за кілька миттєвостей до того, як викласти м'яч одноклубнику, потрапив в офсайд.

Наступний момент команда Мірчі Луческу змогла створити вже після перерви. На старті другого тайму Сирота наважився на дальній постріл – м'яч просвистів над лівою дев'яткою воріт Піріча.

Упродовж усієї 45-хвилинки "Динамо" володіло ініціативою. Проте, фактично всім спробам киян організувати атакувальні випади відверто бракувало гостроти. Оборона АЕКа спокійно зупиняла "біло-синіх" на солідній відстані від власних володінь.

Зрештою, і фінальний штурм "Динамо" організувати не змогло та зазнало мінімальної поразки. Після двох турів український гранд іде останнім у квартеті B із нулем очок. "Ренн" і "Фенербахче" в паралельному матчі розписали бойову нічию (2:2).

До слова, донецький "Шахтар" розійшовся миром із "Селтіком" у столиці Польщі.

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