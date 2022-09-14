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"Динамо" – АЕК Ларнака: где смотреть матч Лиги Европы

Новина українською →
Краков, Среда 14 сентября 2022 14:23
"Динамо" – АЕК Ларнака: где смотреть матч Лиги Европы Фото: Виталий Буяльский (крайний слева) принимает поздравления (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Трансляция матча второго тура группового этапа Лиги Европы 2022/23 между киевским "Динамо" и АЕКом из Ларнаки будет доступна на территории Украины.

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, подскажет РБК-Украина.

Матч "Динамо" – АЕК Ларнака состоится 15 сентября в Кракове. Поединок примет стадион Краковия. Старт встречи назначен на 22:00 по киевскому времени.

В цифровом вещании Т2 матчи "бело-синих" в Лиге Европы не будут транслировать. Начиная с основной сетки, все поединки второго по престижности еврокубка на территории Украины будет показывать официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO.

Матчи еврокубков там доступны в подписке "Максимальная". Кроме того, трансляция в самом высоком качестве будет доступна абонентам платформы Volia TV через каналы MEGOGO Футбол. Матч будут комментировать Вадим Скичко и Виталий Кравченко.

На выходных "Динамо" одержало первую победу в новом сезоне УПЛ. "Бело-синие" минимально одолели "Львов". Единственный мяч в составе столичного гранда оформил Буяльский.

К слову, ранее подготовили анонс поединка "Шахтера" и "Селтика" на групповом этапе Лиги чемпионов.

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