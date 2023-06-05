Динаміка валютного ринку значно краща: яким може бути курс долара до кінця 2023 року

"Ми покращили прогноз курсу гривні на кінець року до 39 грн/долар, порівняно з попереднім прогнозом 43 грн/долар", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили аналітики, покращенню ситуації сприяли заходи НБУ, спрямовані на обмеження непродуктивного виводу капіталу, сезонне збільшення пропозиції іноземної валюти від аграріїв перед початком посівної, а також стабілізація девальваційних очікувань населення та бізнесу.

Так, за результатами опитування НБУ, очікування курсу гривні до долара в перспективі 12 місяців сягнули пікових значень 41,2-43,2 грн/долар в жовтні 2022 року і знизились до 39,6-41,4 грн/долар у квітні поточного року.

"Поліпшенню очікувань сприяли заходи Нацбанку, спрямовані на зниження спреду між готівковим і офіційним курсом, а також зупинення друку гривні для підтримки бюджету", - йдеться в оновленому прогнозі.

Надходження валюти

У результаті позитивних тенденцій на валютному ринку Нацбанк суттєво знизив обсяги продажу іноземної валюти з резервів. У квітні та травні НБУ витратив на інтервенції 1,4 млрд і 1,9 млрд доларів відповідно, у 1,5-2 рази менше, ніж в грудні-січні, зазначили в Dragon Capital.

У той же час Україна продовжує отримувати від міжнародних партнерів суттєві обсяги фінансової допомоги для фінансування бюджетних виплат. У квітні обсяги міжнародної допомоги досягли рекордних 5,6 млрд доларів завдяки першому траншу в рамках нової програми з МВФ та регулярним надходженням грантів від США та пільгових кредитів від Євросоюзу та інших партнерів. Загалом протягом перших п’яти місяців року обсяги міжнародної допомоги сягнули майже 20 млрд доларів, вдвічі перевищивши продаж валюти з резервів НБУ.

В результаті золотовалютні резерви Нацбанку стрімко зростали з початку року. За нашою оцінкою, на кінець травня їх обсяг досяг 37 млрд доларів. Це рекордно високий показник за останні 11 років, який відповідає 5 місяцям поточного імпорту товарів та послуг та перевищує мінімальний агрегований поріг достатності резервів, оціночно на 28%.

Повернення до гнучкого валютного курсу

Аналітики вважають, що сприятливий макроекономічний фон та покращення ситуації на валютному ринку створюють можливості для повернення до обмеженої гнучкості обмінного курсу вже у цьому році, незважаючи на те, що гаряча фази війни, ймовірно, триватиме довше, ніж раніше очікувалося (третій квартал 2023 року).

Також Dragon Capital очікує, що НБУ почне активніше послаблювати валютні обмеження, в першу чергу на операції поточного рахунку.

"При цьому в умовах все ще вкрай нестабільного середовища та ризиків розбалансування девальваційних очікувань, перехід до гнучкого курсу буде відбуватися дуже поступово і після виконання низки додаткових передумов, а також після розробки Нацбанком стратегії валютної лібералізації та її узгодження з МВФ до кінця червня, відповідно до умов кредитної програми EFF", - йдеться в прогнозі.