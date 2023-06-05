Динамика валютного рынка улучшилась: каким может быть курс доллара до конца 2023 года

"Мы улучшили прогноз курса гривны на конец года до 39 грн/доллар по сравнению с предыдущим прогнозом 43 грн/доллар", - говорится в сообщении.

Как отметили аналитики, улучшению ситуации способствовали меры НБУ, направленные на ограничение непроизводительного вывода капитала, сезонное увеличение предложения иностранной валюты от аграриев перед посевной, а также стабилизация девальвационных ожиданий населения и бизнеса.

Так, по результатам опроса НБУ, ожидания курса гривны к доллару в перспективе 12 месяцев достигли пиковых значений 41,2-43,2 грн/доллар в октябре 2022 года и снизились до 39,6-41,4 грн/доллар в апреле текущего года. .

"Улучшению ожиданий способствовали меры Нацбанка, направленные на снижение спреда между наличным и официальным курсом, а также остановку печати гривны для поддержки бюджета", - говорится в обновленном прогнозе.

Поступление валюты

В результате положительных тенденций на валютном рынке Нацбанк существенно снизил объемы продаж иностранной валюты из резервов. В апреле и мае НБУ потратил на интервенции 1,4 млрд. и 1,9 млрд. долларов соответственно, в 1,5-2 раза меньше, чем в декабре-январе, отметили в Dragon Capital.

В то же время, Украина продолжает получать от международных партнеров существенные объемы финансовой помощи для финансирования бюджетных выплат. В апреле объемы международной помощи достигли рекордных 5,6 млрд долларов благодаря первому траншу в рамках новой программы с МВФ и регулярному поступлению грантов от США и льготным кредитам от Евросоюза и других партнеров. Всего за первые пять месяцев года объемы международной помощи достигли почти 20 млрд долларов, вдвое превысив продажу валюты из резервов НБУ.

В результате золотовалютные резервы Нацбанка стремительно росли с начала года. По нашей оценке, к концу мая их объем достиг 37 млрд доларов Это рекордно высокий показатель за последние 11 лет, отвечающий 5 месяцам текущего импорта товаров и услуг и превышающий минимальный агрегированный порог достаточности резервов, оценочно на 28%.

Возврат к гибкому валютному курсу

Аналитики считают, что благоприятный макроэкономический фон и улучшение ситуации на валютном рынке создают возможности для возврата к ограниченной гибкости обменного курса уже в этом году, несмотря на то, что горячая фаза войны, вероятно, будет длиться дольше, чем ожидалось ранее (третий квартал 2023 года).

Также Dragon Capital ожидает, что НБУ станет активнее ослаблять валютные ограничения, в первую очередь на операции текущего счета.

"При этом в условиях все еще крайне нестабильной среды и рисков разбалансирования девальвационных ожиданий переход к гибкому курсу будет происходить очень постепенно и после выполнения ряда дополнительных предпосылок, а также после разработки Нацбанком стратегии валютной либерализации и ее согласования с МВФ до конца июня, согласно условий кредитной программы EFF", - говорится в прогнозе.