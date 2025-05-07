Дим на "Арсенальній": що сталося в метро Києва і чи була небезпека

На одній зі станцій метро в Києві - "Арсенальній" - сталась надзвичайна ситуація. Йдеться про задимлення з короткочасним займанням.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА) у Telegram.

Що сталось на "Арсенальній" в Києві

Згідно з інформацією КМДА, на станції метро "Арсенальна" задимлення з короткочасним займанням сталось через дефект у закарнизній лампі.

Станом на зараз його вже локалізували.

Уточнюється, що фахівці метрополітену:

одразу прибули на місце події;

усунули загрозу.

Чи працює станція метро "Арсенальна"

У КМДА повідомили також, що станція метро "Арсенальна" працює у звичайному режимі.

Зазначається, що безпека пасажирів повністю забезпечена.

"Остаточні причини з'ясовують", - додали у міській держадміністрації.

Публікація КМДА (скриншот: t.me/KyivCityOfficial)

Що про НП писали у мережі

Варто зазначити, що про надзвичайну подію в столичному метро повідомляли дещо раніше місцеві пабліки.

"Щось горить на метро "Арсенальна", - повідомили у Telegram-каналі "Київ ІНФО. Новини Україна" й опублікували відповідне відео.

На оприлюднених кадрах можна побачити, як пасажири метрополітену пересуваються станцією (біля ескалаторів), тим часом під стелею - осередок займання та диму.

Короткочасне займання на "Арсенальній" у Києві (скриншот: t.me/kievinfo_kyiv)

Вже незабаром ці кадри розлетілись мережею, викликаючи занепокоєння у деяких громадян.

"Пожежа у вестибюлі на "Арсенальній", - уточнили у Telegram-каналі "Киевский Движ", публікуючи ті самі кадри.