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Ділянку траси Київ-Чоп завтра перекриють: як об'їхати

Фото: на трасі Київ-Чоп відбудуться роботи (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

В понеділок, 29 травня, відбудуться роботи на ділянці траси Київ-Чоп. Об'їхати цю ділянку водії зможуть через село в Львівській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал патрульної поліції Львівської області.

"Завтра, 29 травня, з 09-ї години ранку до 17-ї години вечора для руху транспортних засобів перекриють дорогу М-06 Київ-Чоп на 561км, біля населеного пункту Деревач", - повідомили в поліції.

За даними правоохоронців, на вказаній ділянці дороги триватиме виконання робіт з асфальтобетонного покриття на мостовій споруді.

"Об'їзд здійснюватиметься через село Липники. Дякуємо всім за розуміння", - додали в поліції.

Нагадаємо, ми повідомляли, що, у разі ДТП водії можуть скласти протокол самостійно, не звертаючись до поліції. Для цього лише потрібно оформити спеціальний документ для страхової компанії.

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водіїКиев-Чоп