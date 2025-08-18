Ділки проходили перевірку на поліграфі: СБУ ліквідувала масштабний наркосиндикат

Деталі справи

За даними слідства, фігуранти щомісяця отримували щонайменше 16 млн грн прибутку.

Для контролю кур’єрів вони використовували професійний поліграф, а наркотики контрабандою надходили через закордонних партнерів.

Кокаїн розповсюджували через власну мережу кур’єрів у Київській, Одеській та Дніпропетровській областях.

Для пошуку клієнтів фігуранти створили Телеграм-канали, а доставку здійснювали на орендованих авто з підробленими номерами.

Фото: СБУ та Нацполіція ліквідували міжнародний наркосиндикат в Україні (t.me/SBUkr)

Лідерами синдикату були місцеві рецидивісти з кримінальним досвідом. Кур’єри не контактували напряму з організаторами, отримуючи "товар" через посередників.

Під час 58 обшуків вилучено наркотики, незареєстровану зброю, боєприпаси, телефони, комп’ютерну техніку та чорнові записи.

Крім того, вони заробляли на збуті кокаїну під час комендантської години до 500 000 доларів щомісяця.

Ділки використовували посвідчення волонтерів, підроблені перепустки та документи різних держустанов, щоб постачати наркотики VIP-клієнтам.

Організатор керував усіма "підлеглими" виключно телефоном.

Для пошуку клієнтів створено мережу каналів у месенджерах із доставкою 24/7.

Вартість одного граму кокаїну з послугою "нічного таксі" становила 250 доларів. Лише вночі ділки збували до 2 000 доз кокаїну, що приносило майже півмільйона доларів чистого прибутку щомісяця.

Затриманим повідомлено про підозру за створення та участь у злочинній організації, а також за збут наркотиків.

Що загрожує

Наразі фігуранти перебувають під вартою, їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Операція проводилась спільно з Департаментом стратегічних розслідувань Нацполіції під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури Києва.