Дика лисиця напала на жінку під Нікополем: українцям дали поради на такий випадок

У мережі набула розголосу новина про те, що дика лисиця напала на жінку, яка йшла з двома дітьми прямо на одній з вулиць селища у Нікопольському районі Дніпропетровської області. Українцям розповіли, що робити, якщо зустріли цього звіра.

Важливі поради

"Фахівці рекомендують, якщо ви натрапите на дику тварину, ні в якому разі не наближайтеся до неї. Не зупиняйтеся різко. Продовжуйте рухатися у тому ж темпі, але змініть траєкторію і намагайтеся обійти тварину іншою дорогою", - каже він.



Крім того, за його словами, не зайвим буде показати, що у вас є у руках - сумка або парасолька, будь що.

"Якщо ви побачили дику тварину в межах населеного пункту, повідомте про це у поліцію. Якщо за межами населеного пункту, телефонуйте до Українського товариства мисливців і рибалок (+380968233252)", - додав Лукашук.



В разі ж, якщо ви не змогли уникнути нападу, одразу зверніться за медичною допомогою.

Цифри

Як зазначив Лукашук, за останніми даними в Дніпропетровській області зафіксовано зростання кількості рудих лисиць у 2,5 рази.



"Це тварини, які переносить сказ. Кількість випадків сказу серед тварин у минулому році також суттєво зросла у порівнянні з 2022 роком", - додав він.

Так, за інформацією Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики хвороб, у 2022 було зафіксовано 14 випадків, у 2023 році - 77, на початок 2024 року вже зафіксовано 20 випадків.

