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Дика лисиця напала на жінку під Нікополем: українцям дали поради на такий випадок

Україна, Субота 17 лютого 2024 23:59
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Дика лисиця напала на жінку під Нікополем: українцям дали поради на такий випадок Фото: українцям дали поради на випадок зустрічі з дикою лисицею (unsplash com)
Автор: Наталія Гурковська

У мережі набула розголосу новина про те, що дика лисиця напала на жінку, яка йшла з двома дітьми прямо на одній з вулиць селища у Нікопольському районі Дніпропетровської області. Українцям розповіли, що робити, якщо зустріли цього звіра.

Про цей випадок розповів голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук, пише РБК-Україна з посиланням на его Telegram.

Важливі поради

"Фахівці рекомендують, якщо ви натрапите на дику тварину, ні в якому разі не наближайтеся до неї. Не зупиняйтеся різко. Продовжуйте рухатися у тому ж темпі, але змініть траєкторію і намагайтеся обійти тварину іншою дорогою", - каже він.

Крім того, за його словами, не зайвим буде показати, що у вас є у руках - сумка або парасолька, будь що.

"Якщо ви побачили дику тварину в межах населеного пункту, повідомте про це у поліцію. Якщо за межами населеного пункту, телефонуйте до Українського товариства мисливців і рибалок (+380968233252)", - додав Лукашук.

В разі ж, якщо ви не змогли уникнути нападу, одразу зверніться за медичною допомогою.

Цифри

Як зазначив Лукашук, за останніми даними в Дніпропетровській області зафіксовано зростання кількості рудих лисиць у 2,5 рази.

"Це тварини, які переносить сказ. Кількість випадків сказу серед тварин у минулому році також суттєво зросла у порівнянні з 2022 роком", - додав він.

Так, за інформацією Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики хвороб, у 2022 було зафіксовано 14 випадків, у 2023 році - 77, на початок 2024 року вже зафіксовано 20 випадків.

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Дніпропетровська область
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