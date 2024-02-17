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Дикая лиса напала на женщину под Никополем: украинцам дали советы на такой случай

Украина, Суббота 17 февраля 2024 23:59
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Дикая лиса напала на женщину под Никополем: украинцам дали советы на такой случай Фото: украинцам дали советы на случай встречи с дикой лисой (unsplash com)
Автор: Наталия Гурковская

В сети получила огласку новость о том, что дикая лиса напала на женщину, которая шла с двумя детьми прямо на одной из улиц поселка в Никопольском районе Днепропетровской области. Украинцам рассказали, что делать, если встретили этого зверя.

Об этом случае рассказал глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук, пишет РБК-Украина со ссылкой на його Telegram.

Важные советы

"Специалисты рекомендуют, если вы натолкнетесь на дикое животное, ни в коем случае не приближайтесь к нему. Не останавливайтесь резко. Продолжайте двигаться в том же темпе, но поменяйте траекторию и пытайтесь обойти животное другой дорогой", - говорит он.

Кроме того, по его словам, не лишним будет показать, что у вас есть в руках - сумка или зонт, что угодно.

"Если вы увидели дикое животное в пределах населенного пункта, сообщите об этом в полицию. Если за пределами населенного пункта, звоните в Украинское общество охотников и рыбаков (+380968233252)", - добавил Лукашук.

В случае, если вы не смогли избежать нападения, сразу обратитесь за медицинской помощью.

Цифры

Как отметил Лукашук, по последним данным в Днепропетровской области зафиксирован рост количества рыжих лис в 2,5 раза.

"Это животные, которые переносят бешенство. Количество случаев бешенства среди животных в прошлом году также существенно возросло по сравнению с 2022 годом", - добавил он.

Так, по информации Днепропетровского областного центра контроля и профилактики болезней, в 2022 было зафиксировано 14 случаев, в 2023 году - 77, на начало 2024 уже зафиксировано 20 случаев.

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