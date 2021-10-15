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В "Дии" появятся сервисы для ветеранов: подробности

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Пятница 15 октября 2021 19:16
В "Дии" появятся сервисы для ветеранов: подробности Фото: в" действии " запустят сервисы для ветеранов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

На портале "Дия" вскоре появятся сервисы для ветеранов. Над их запуском работают Минцифра и Минветеранов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Минцифры Михаила Федорова.

Запуск новых сервисов запланирован в 2022 году. Ветеранам, в отношении которых есть данные в реестрах, будет доступен раздел с информацией об их статусах и льготах.

Всего в Украине более 400 тысяч участников АТО/ООС, а вместе с воинами Второй мировой войны, членами семей погибших, участниками боевых действий на территориях других государств - примерно 1,2 миллиона.

"Работаем с другими министерствами, чтобы интегрировать все существующие государственные реестры, а их около 16", - рассказал Федоров.

Это, по его словам, станет началом для дальнейшей реализации новых сервисов и предоставит возможность ветеранам всех категорий пользоваться преимуществами цифровых услуг в "Дии".

Ранее сообщалось, что возможность удаленно пройти идентификацию через "Дию" для пенсионеров из оккупированного Донбасса появится до конца года.

Напомним, власти анонсировали три новых сервиса в портале "Дия".

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