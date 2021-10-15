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В "Дії" з'являться сервіси для ветеранів: подробиці

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П'ятниця 15 жовтня 2021 19:16
В "Дії" з'являться сервіси для ветеранів: подробиці Фото: в "Дії" запустять сервіси для ветеранів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

На порталі "Дія" незабаром з'являться сервіси для ветеранів. Над їхнім запуском працюють Мінцифра та Мінветеранів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Мінцифри Михайла Федорова.

Запуск нових сервісів запланований у 2022 році. Ветеранам, стосовно яких є дані у реєстрах, буде доступний розділ із інформацією про їхні статуси та пільги.

Всього в Україні більше 400 тисяч учасників АТО/ООС, а разом із воїнами Другої світової війни, членами родин загиблих, учасників бойових дій на територіях інших держав - приблизно 1,2 мільйона.

"Працюємо з іншими міністерствами, щоб інтегрувати всі існуючі державні реєстри, а їх близько 16", - розказав Федоров.

Це, за його словами, стане початком для подальшої реалізації нових сервісів і надасть можливість ветеранам усіх категорій користуватися перевагами цифрових послуг у "Дії".

Раніше повідомлялося, що можливість віддалено пройти ідентифікацію через "Дію" для пенсіонерів з окупованого Донбасу з'явиться до кінця року.

Нагадаємо, влада анонсувала три нові сервіси в порталі "Дія".

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Михайло Федоров Дія
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