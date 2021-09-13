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В "Дии" доступны уже три типа паспорта: список

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Киев, Понедельник 13 сентября 2021 12:49
В "Дии" доступны уже три типа паспорта: список Фото: еще один тип паспорта стал доступен в "Дии" (diia.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

В государственном портале "Дия" стал доступным еще один вид паспорта. Речь идет о небиометрических загранпаспортах, которые были выданы после 2015 года.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу портала.

Такой паспорт подтянется автоматически. В Украине загранпаспортом в "Дии" можно пользоваться, как и обычным внутренним паспортом. Однако для выезда за границу он не подойдет.

Какие паспорта доступны в "Дии":

  • ID-карта,
  • биометрический загранпаспорт,
  • небиометрический зарубежный, выданный после 2015 года.

Напомним, "Дия" будет сообщать о проверке банковской истории.

Отметим, Министерство цифровой трансформации Украины ввело новый способ авторизации в приложении "Дия".

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