В "Дии" доступны уже три типа паспорта: список
Фото: еще один тип паспорта стал доступен в "Дии" (diia.gov.ua)
В государственном портале "Дия" стал доступным еще один вид паспорта. Речь идет о небиометрических загранпаспортах, которые были выданы после 2015 года.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу портала.
Такой паспорт подтянется автоматически. В Украине загранпаспортом в "Дии" можно пользоваться, как и обычным внутренним паспортом. Однако для выезда за границу он не подойдет.
Какие паспорта доступны в "Дии":
- ID-карта,
- биометрический загранпаспорт,
- небиометрический зарубежный, выданный после 2015 года.