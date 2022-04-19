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В "Дие" теперь можно оформить статус ВПЛ и получить денежную помощь

Действие (diia.gov.ua)
Автор: Татьяна Самарук

В "Дие" появилась возможность подать заявки на получение статуса внутри перемещенного лица (ВПЛ) и получения финансовой помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой энергетики Михаила Федорова.

"Люди, которые вынуждены были покинуть свой дом и переехали в пределах Украины из-за полномасштабного вторжения РФ, могут оформить статус ВПЛ в действии и получить выплату от государства - для себя и своих детей", - написал Федоров.

В частности, вы можете получать ежемесячно 2 000 гривен на себя и 3 000 гривен на каждого вашего ребенка. Деньги можно получить на карту єПідтримка и потратить на что-либо или же снять наличные.

Министр также отметил, что услуга в приложении "Дия" касается только тех людей, которые сейчас находятся в Украине и тех, кто до сих пор не имел статуса ВПЛ. Чуть позже появится возможность податься на помощь для всех переселенцев.

"Социальные пособия пострадавшим от войны: информация о выплатах, помощь и получение статуса внутренне перемещенной лица мы вместе с Минсоцполитики собрали на сайте",- говорится в сообщении.

Отмечается, чтобы воспользоваться услугой, нужно обновить приложение.

Ранее мы сообщали, что внутренние переселенцы в "Дие" могут получить 2000 грн помощи.

Также мы писали, что украинцам упростили процедуру получения важного документа.

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Дия