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У "Дії" тепер можна оформити статус ВПО та отримати грошову допомогу

Дія (diia.gov.ua)
Автор: Тетяна Самарук

У "Дії" з'явилась можливість подати заявки на отримання статусу внутрішньо переміщеної особи (ВПО) та отримання фінансової допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової енергетики Михайла Федорова.

"Люди, які змушені були покинути свій дім і переїхали в межах України через повномасштабне вторгнення РФ, можуть оформити статус ВПО у Дії та отримати виплату від держави - для себе і своїх дітей", - написав Федоров.

Зокрема, ви можете отримувати щомісяця 2 000 гривень на себе та 3 000 гривень на кожну вашу дитину. Гроші можна отримати на картку єПідтримка та витратити на будь-що або ж зняти готівку.

Міністр також наголосив, що послуга в застосунку "Дія" стосується тільки тих людей, які зараз перебувають в Україні та тих, хто досі не мав статусу ВПО. Трохи згодом зʼявиться можливість податися на допомогу для всіх переселенців.

"Соціальні допомоги постраждалим від війни: інформація про виплати, допомогу та отримання статусу внутрішньо переміщеної особи ми разом з Мінсоцполітики зібрали на сайті", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, щоб скористатись послугою, потрібно оновити додаток.

Раніше ми повідомляли, що внутрішні переселенці у "Дії" можуть отримати 2000 грн допомоги.

Також ми писали, що українцям спростили процедуру отримання важливого документа.

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