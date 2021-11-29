В "Дие" сегодня появятся новые услуги: о каких идет речь

По словам министра, отныне вместо пребывания в очередях в ЦНАПах или управлениях соцзащиты, соответствующие операции можно будет осуществить в несколько кликов.

Какие услуги появятся в "Дие":

назначение жилищной субсидии и пенсии;

перерасчет пенсии;

генерация справки о застрахованном лице и доходе пенсионера.

В ведомстве отмечают, что каждый год более 1 млн украинцев оформляют назначение или перерасчет пенсии.

"Теперь все это можно сделать на портале "Дия". Заполняете анкету, загружаете необходимые документы и отправляете заявку", - поясняют в Минцифре.

Указано, что заявления на портале оформлены в форме анкеты, где надо отвечать "да" или "нет".

В министерстве добавляют, что с 1 декабря в тестовом режиме заработает услуга смены регистрации места жительства.

Как отметил Федоров, Минцифре удалось объединить реестры всех территориальных общин, поэтому "в будущем каждый сможет за сутки изменить место регистрации даже, не выходя из дома".