В "Дие" произошел сбой: что происходит

В частности, пользователи не могут войти в раздел "Дия. Услуги", при его загрузке отображается сообщение: "К сожалению, произошла ошибка".

Отметим, что именно через этот раздел граждане могут сгенерировать COVID-сертификаты.

Однако, несмотря на сбой, украинцы которые уже сгенерировали данные сертификаты, могут воспользоваться ими в приложении.

Вместе с тем, некоторые пользователи все же имеют возможность войти в "Дия. Услуги", однако попытки загрузки раздела "COVID-сертификаты" пока безрезультативны.

Фото: в "Дие" произошел сбой (РБК-Украина)