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У "Дії" стався збій: що відбувається

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 20 жовтня у роботі онлайн-сервісу державних послуг для громадян "Дія" стався збій. Виникає проблема із входом до одного із розділів у мобільному додатку.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Зокрема, користувачі не можуть увійти до розділу "Дія. Послуги", при його завантаженні відображається повідомлення "На жаль, сталася помилка".

Зазначимо, що саме через цей розділ громадяни можуть згенерувати COVID-сертифікати.

Однак, попри збій українці, які вже згенерували дані сертифікати можуть скористатися ними в додатку.

Разом з тим, деякі користувачі мають можливість увійти до "Дія. Послуги", однак спроби завантаження розділу "COVID-сертифікати" поки безрезультативні.

Фото: у "Дії" стався збій (РБК-Україна)

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Дія