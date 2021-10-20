У "Дії" стався збій: що відбувається

Зокрема, користувачі не можуть увійти до розділу "Дія. Послуги", при його завантаженні відображається повідомлення "На жаль, сталася помилка".

Зазначимо, що саме через цей розділ громадяни можуть згенерувати COVID-сертифікати.

Однак, попри збій українці, які вже згенерували дані сертифікати можуть скористатися ними в додатку.

Разом з тим, деякі користувачі мають можливість увійти до "Дія. Послуги", однак спроби завантаження розділу "COVID-сертифікати" поки безрезультативні.

Фото: у "Дії" стався збій (РБК-Україна)