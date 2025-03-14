Діє "по класиці". Журналісти проаналізували поведінку Путіна щодо припинення вогню

Глава Кремля Володимир Путін використовує класичну російську тактику переговорів. Таким чином він намагається відстрочити припинення вогню.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegraph.
Як вважають журналісти, у Володимира Путіна було три варіанти:
Путін, на думку авторів статті обрав третій варіант.
"Вихваляючи президента США та ідею зупинити війну, він сподівається залишитися в хороших стосунках. Але його негайне підняття "нюансів" для обговорення має стати тривожним сигналом", - йдеться в матеріалі, де таку поведінку Путіна називають не інакше, як "класичною російською тактикою ведення переговорів".
Як кажуть журналісти, розбиваючи кожну пропозицію на нескінченну кількість складових частин, Путін намагатиметься виглядати готовим до співпраці, водночас тягнучи час, заважаючи переговорам і намагаючись використати факти на місці, щоб "вичавити" максимум можливих поступок.
"Тож Трамп і його кабінет тепер стикаються з випробуванням на мужність і довіру. Вони могли б проігнорувати виправдання Путіна щодо "нюансів" і вимагати від нього негайного припинення вогню - зрештою, це цілком у його повноваженнях зробити це", - кажуть в матеріалі.
З іншого боку, за словами журналістів, Трамп і компанія можуть бути втягнуті в кропітке обговорення деталей Путіним.
"Це означало б повторити помилки, зроблені послідовними президентами США, починаючи з Барака Обами", - вважають автори статті.
Путін, на думку авторів, "вже дав зрозуміти, які карти він намагатиметься розіграти на цих переговорах". Зокрема, він заявив, що українські війська оточені в Курській області і нібито у них немає виходу.
"Путін, очевидно, не має наміру припиняти вогонь, доки українці мають там (у Курській області, - ред) розмінну монету", - пише Telegraph.
Не виключається і те, що Путін спробує заманити американців у відкриту дипломатію, використовуючи силу, щоб добитися максималістських поступок і закласти основу для звинувачення України, якщо переговори проваляться.
Цього тижня делегації США та України домовилися про припинення вогню в Україні на 30 днів. Після недовгого мовчання Путін нібито погодився на перемир'я, але раптом згадав про якісь "нюанси".
Президент України Володимир Зеленський вважає, що Путін хоче відмовитися від пропозиції США про 30-денне перемир'я з Україною. Для цього він виставляє нездійсненні вимоги.
Зазначимо, що думку Зеленського поділяє й американська розвідка. Там вважають, що Путін не готовий до миру. Він усе ще хоче захопити Україну.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.