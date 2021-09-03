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В "Дие" не отображается водительское удостоверение: в МВД объяснили, что нужно делать

Автор: Тиберий Юрик

Министерство внутренних дел составило инструкцию с советами, что делать, если в приложении "Дия" не отображается водительское удостоверение.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал МВД Украины.

В ведомстве сообщили, что гражданам, у которых не отображается водительское удостоверение в "Дие", нужно пройти верификацию.

Последовательность действий следующая:

  • для начала нужно авторизоваться в "-Электронном кабинете водителя" (https://e-driver.hsc.gov.ua);
  • выбрать вкладку "Верификация данных";
  • выбрать "Уточнение данных в реестре водительских удостоверений" ;
  • добавить фото документа с обеих сторон;
  • оставить комментарий, в котором указать, что не так с документом;
  • создать и подтвердить заявление.

Напомним, что в приложении "Дия" появился сервис "Е-регистрация", с помощью которого военнообязанные, резервисты и призывники смогут сменить место регистрации.

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Водительские праваДия