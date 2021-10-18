В "Дие" с ноября заработают три новые социальные услуги

На портале "Дия" станут доступны три новые социальные услуги - получение субсидий, назначение пенсий и услуги для внутренне перемещенных лиц. Новые услуги заработают в ноябре этого года.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает РБК-Украина со ссылкой на совместный брифинг Минцифры и Министерства социальной политики.

"В конце ноября мы запускаем возможность получить пенсии, то есть зарегистрироваться для того, чтобы получить пенсию. Также мы запускаем услугу, связанную с получением субсидий", - заявил министр.

Федоров также добавил, что на портале запустят услугу для внутренне перемещенных лиц, которым каждые полгода необходимо появляться в госорганах и подтверждать информацию для того, чтобы продолжать получать выплаты. Министр подчеркнул, что теперь это можно будет сделать онлайн в несколько кликов.