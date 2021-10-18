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У "Дія" з листопада запрацюють три нові соціальні послуги

Автор: Валерія Поліщук

На порталі "Дія" стануть доступні три нові соціальні послуги - отримання субсидій, призначення пенсій та послуги для внутрішньо переміщених осіб.

Про це заявив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає РБК-Україна з посиланням на спільний брифінг Мінцифри та Міністерства соціальної політики.

"Наприкінці листопада ми запускаємо можливість отримати пенсії, тобто зареєструватися для того, щоб отримати пенсію. Також ми запускаємо послугу, пов'язану з отриманням субсидій", - заявив міністр.

Федоров також додав, що на порталі запустять послугу для внутрішньо переміщених осіб, яким кожні пів року необхідно з'являтися в держорганах і підтверджувати інформацію для того, щоб продовжувати отримувати виплати. Міністр підкреслив, що тепер це можна буде зробити онлайн в кілька кліків.

Нагадаємо, можливість віддалено пройти ідентифікацію через "Дію" для пенсіонерів з окупованого Донбасу з'явиться до кінця року.

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ДіяМихайло Федоров