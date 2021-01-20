Диджитализация фармаконадзора позволит обеспечить максимальную безопасность препаратов, - эксперт

Гармонизация законодательства Украины в сфере фармаконадзора с положениями законодательства ЕС позволит украинским фармкомпаниям улучшить качество и повысить безопасность лекарств.

Об этом заявил руководитель департамента по регуляторным вопросам фармацевтической компании "Дарница" Александр Торгун в интервью бизнес-порталу Pharma.net.ua.

Он напомнил, что в конце декабря 2020 года был начат процесс по совершенствованию законодательства Украины в сфере фармаконадзора лекарственных средств.

Участниками стали как уполномоченный орган ГП "Государственный экспертный центр МЗ Украины", так и представители бизнеса - Европейская бизнес ассоциация, Ассоциация представителей международных фармпроизводителей Украины, Американская торговая палата в Украине, Ассоциация "Производители лекарств Украины", ОО "Ассоциация индийских фармацевтических производителей" (ИРМА), ГС "Ассоциация производителей инновационных лекарств".

Этот процесс, по словам Торгуна, направлен на гармонизацию законодательства Украины с положениями законодательства ЕС.

Он также добавил, что среди других вопросов обсуждаются вопросы диджитализации национальной системы фармаконадзора, обмена данными на государственном уровне и между регуляторным органом и производителями лекарственных средств. Это является ключевым аспектом контроля за безопасностью лекарственных средств.

"Дарница" стремится достичь более гибкой и современной модели ведения бизнеса с фокусом на пациента. Двигаясь в этом направлении, мы используем передовые решения для повышения прозрачности процесса мониторинга применения препаратов и безопасности лечения в целом. Основные задачи IT-продукта для осуществления фармаконадзора: возможность оцифровать данные о побочных реакциях, иметь постоянный и бесперебойный доступ данным и возможность обмениваться ими с ГП "Государственный экспертный центр МЗ Украины" в электронном формате, который принят во всем мире. Кроме того, диджитализация процессов фармаконадзора помогает сконцентрироваться на двух важных составляющих: patients affairs и patient care. То есть любое обращение пациента или врача будет проработано и обязательно будет оказана всесторонняя помощь", - отметил Торгун.

Он также добавил, что сейчас в мире активно обсуждают новые возможности сбора данных для фармаконадзора и уже существуют различные проекты, которые в ближайшем будущем могут стать привычной нормой и в Украине.

"Например, сбор данных о побочных реакциях и нежелательных явлениях через соцсети, Facebook и Twitter, в частности. Подобные подходы значительно упростят сбор информации и подачу заявлений, увеличив роль пациента в фармаконадзоре. Поскольку "Дарница" ориентирована на пациента, мы постоянно изучаем передовой опыт и новые идеи. Цифровая трансформация фармаконадзора означает, что мы продолжим совершенствоваться, чтобы обеспечить максимальный уровень качества и безопасности наших лекарств", - объяснил Александр Торгун.

Напомним, фармацевтическая компания "Дарница" основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Стратегические направления развития портфеля - кардиология, неврология и решение проблем боли. Бенефициары компании - семья Загорий.