Діджиталізація фармаконагляду дозволить забезпечити максимальну безпеку препаратів, - експерт

Гармонізація законодавства України у сфері фармаконагляду з положеннями законодавства ЄС дозволить українським фармкомпаніям поліпшити якість і підвищити безпеку ліків.

Про це заявив керівник департаменту з регуляторних питань фармацевтичної компанії "Дарниця" Олександр Торгун в інтерв'ю бізнес-порталу Pharma.net.ua.

Він нагадав, що наприкінці грудня 2020 року було розпочато процес щодо вдосконалення законодавства України у сфері фармаконагляду лікарських засобів.

Учасниками стали як уповноважений орган ДП "Державний експертний центр МОЗ України", так і представники бізнесу - Європейська бізнес асоціація, Асоціація представників міжнародних фармвиробників України, Американська торговельна палата в Україні, Асоціація "Виробники ліків України", ГО "Асоціація індійських фармацевтичних виробників" (ІРМА), ГС "Асоціація виробників інноваційних ліків"

Цей процес, за словами Торгуна, спрямований на гармонізацію законодавства України з положеннями законодавства ЄС.

Він також додав, що серед інших питань обговорюються питання діджиталізації національної системи фармаконагляду, обміну даними на державному рівні й між регуляторним органом та виробниками лікарських засобів. Це є ключовим аспектом контролю за безпекою лікарських засобів.

"Дарниця" прагне досягти більш гнучкої і сучасної моделі ведення бізнесу з фокусом на пацієнтах. Рухаючись в цьому напрямку, ми використовуємо передові рішення для підвищення прозорості процесу моніторингу застосування препаратів і безпеки лікування в цілому. Основні завдання IT-продукту для здійснення фармаконагляду: можливість оцифрувати дані про побічні реакції, мати постійний і безперебійний доступ даними та можливість обмінюватися ними з ДП "Державний експертний центр МОЗ України" в електронному форматі, який прийнятий у всьому світі. Крім того, діджиталізація процесів фармаконагляду допомагає сконцентруватися на двох важливих складових: patients affairs і patient care. Тобто будь-яке звернення пацієнта або лікаря буде опрацьовано і обов'язково буде надана всебічна допомога", - зазначив Торгун.

Він також додав, що зараз у світі активно обговорюють нові можливості збору даних для фармаконагляду і вже існують різні проекти, які в найближчому майбутньому можуть стати звичною нормою і в Україні.

"Наприклад, збір даних про побічні реакції та небажані явища через соцмережі, Facebook і Twitter, зокрема. Подібні підходи значно спростять збір інформації та подання заяв, збільшивши роль пацієнта в фармаконадзорі. Оскільки "Дарниця" орієнтована на пацієнта, ми постійно вивчаємо передовий досвід і нові ідеї. Цифрова трансформація фармаконагляду означає, що ми продовжимо вдосконалюватися, щоб забезпечити максимальний рівень якості та безпеки наших ліків", - пояснив Олександр Торгун.

Нагадаємо, фармацевтична компанія "Дарниця" заснована в 1930 році. З 1998 року є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. Стратегічні напрямки розвитку портфеля - кардіологія, неврологія і рішення проблем болю. Бенефіціари компанії - сім'я Загорій.