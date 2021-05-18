Diamond Way: в Киеве открылся первый бриллиантовый салон с бизнес-возможностями

В Киеве открылся бриллиантовый салон - Diamond Way! В коллекции бренда - бриллианты различной каратности и драгоценные камни. Украшения для Diamond Way создавали лучшие ювелиры Украины и мира.

И самое главное - ценные изделия салона доступны всем! Ведь Diamond Way возвращает своим клиентам кэшбек за покупки! Размер бонуса зависит от каратности драгоценных камней. Чем больше камень - тем выше бонус. Diamond Way - прекрасная возможность пополнить свою коллекцию украшениями с бриллиантами, удивить близких приятными подарками.

А еще, бренд предлагает прозрачные условия для сотрудничества и начала собственного дела. Ознакомиться с условиями партнерства вы можете в салоне по адресу: бульвар Леси Украинский, 30-В. Первым клиентам бриллиантовый салон предоставляет приятные скидки и подарки.