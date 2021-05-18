Diamond Way: у Києві відкрився перший діамантовий салон з бізнес-можливостями

У Києві відкрився діамантовий салон - Diamond Way! У колекції бренду - діаманти різної каратності та дорогоцінне каміння. Прикраси для Diamond Way створювали найкращі ювеліри України та світу.

І найголовніше - коштовні вироби салону доступні всім! Адже Diamond Way повертає своїм клієнтам кешбек за покупки! Величина бонусу залежить від каратності дорогоцінного каміння. Чим більший камінь - тим вищий бонус. Diamond Way - чудова нагода поповнити свою колекцію прикрасами з діамантами, здивувати близьких приємними подарунками.

А ще, бренд пропонує прозорі умови для співпраці та початку власної справи. Ознайомитися з умовами партнерства ви можете в салоні за адресою: бульвар Лесі Українки, 30-В. Першим клієнтам діамантовий салон надає приємні знижки та подарунки.