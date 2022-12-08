Діамантова ліга оприлюднила календар сезону-2023: яка кількість етапів

Старт сезону призначили на травень у столиці Катару. Фінальний турнір натомість пройде в американському Юджині в середині вересня.

До календаря змагань, які відбуватимуться у 12-х країнах, повернувся Китай. Попередні три сезони Діамантової ліги Піднебесна пропустила через пандемію коронавірусу. Тим часом у 2023-му відразу два китайські міста приймуть турнір – Шанхай і Шеньчжень.

Призові місця впродовж року розігруватимуть із 32-х дисциплін. Кожна з них матиме чемпіона сезону після фінального етапу в Штатах. Цьогоріч фінал Діамантової ліги в стрибках у висоту виграла українка Ярослава Магучіх.

Календар Діамантової ліги на 2023 рік: