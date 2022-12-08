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Діамантова ліга оприлюднила календар сезону-2023: яка кількість етапів

Фото: Ярослава Магучіх готуватиметься до нових звершень (facebook.com/DiamondLeague)
Автор: Антон Федорців

Найпрестижніший легкоатлетичний чемпіонат опублікував графік серії турнірів у прийдешньому році. Сезон матиме 14 етапів і фінал.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.

Старт сезону призначили на травень у столиці Катару. Фінальний турнір натомість пройде в американському Юджині в середині вересня.

До календаря змагань, які відбуватимуться у 12-х країнах, повернувся Китай. Попередні три сезони Діамантової ліги Піднебесна пропустила через пандемію коронавірусу. Тим часом у 2023-му відразу два китайські міста приймуть турнір – Шанхай і Шеньчжень.

Призові місця впродовж року розігруватимуть із 32-х дисциплін. Кожна з них матиме чемпіона сезону після фінального етапу в Штатах. Цьогоріч фінал Діамантової ліги в стрибках у висоту виграла українка Ярослава Магучіх.

Календар Діамантової ліги на 2023 рік:

  • 5 травня, Доха
  • 28 травня, Рабат
  • 2 червня, Рим
  • 9 червня, Париж
  • 15 червня, Осло
  • 30 червня, Лозанна
  • 2 липня, Стокгольм
  • 16 липня, Сілезія
  • 21 липня, Монако
  • 23 липня, Лондон
  • 29 липня, Шанхай
  • 3 серпня, Шеньчжень
  • 31 серпня, Цюрих
  • 8 вересня, Брюссель
  • 16-17 вересня, Юджин

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Легка атлетика