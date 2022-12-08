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Бриллиантовая лига обнародовала календарь сезона-2023: какое количество этапов

Фото: Ярослава Магучих будет готовиться к новым свершениям (facebook.com/DiamondLeague)
Автор: Антон Федорцив

Самый престижный легкоатлетический чемпионат опубликовал график серии турниров в будущем году. Сезон будет иметь 14 этапов и финал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований.

Старт сезона был назначен на май в столице Катара. Финальный турнир пройдет в американском Юджине в середине сентября.

В календарь соревнований, которые будут проходить в 12-ти странах, вернулся Китай. Предыдущие три сезона Бриллиантовой лиги Поднебесная пропустила из-за пандемии коронавируса. Тем временем в 2023-м сразу два китайских города примут турнир – Шанхай и Шэньчжэнь.

Призовые места в течение года будут разыгрываться по 32-м дисциплинам. У каждой из них будет чемпион сезона после финального этапа в Штатах. В этом году финал Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту выиграла украинка Ярослава Магучих.

Календарь Бриллиантовой лиги на 2023 год:

  • 5 мая, Доха
  • 28 мая, Рабат
  • 2 июня, Рим
  • 9 июня, Париж
  • 15 июня, Осло
  • 30 июня, Лозанна
  • 2 июля, Стокгольм
  • 16 июля, Силезия
  • 21 июля, Монако
  • 23 июля, Лондон
  • 29 июля, Шанхай
  • 3 августа, Шэньчжэнь
  • 31 августа, Цюрих
  • 8 сентября, Брюссель
  • 16-17 сентября, Юджин

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Легкая атлетика