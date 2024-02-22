Діамант "Шахтаря" холоднокровним ударом відправив "Марсель" в нокдаун: відео

Донецький "Шахтар" повів у рахунку в протистоянні з французьким "Марселем".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протокол поєдинку.
"Гірники" після сміливого старту були винагороджені голом. На 12-й хвилині Судаков із одинадцятиметрової позначки впевнено розвів м'яч і Лопеса по різних кутах. Заробив пенальті Егіналдо, який змусив Клосса сфолити у власному штрафному.
Відео гола Судакова:
Провансальці відігралися на 23-й хвилині. Степаненко втратив м'яч перед власною карною зоною, а Харіт миттєво віддав передачу ліворуч на Обамеянга. Габонець без зайвих роздумів потужно пробив у ближній кут.
Відео гола Обамеянга:
До слова, раніше склали профайл нового керманича "Марселя" Гассе після відставки Гаттузо.
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