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Діамант "Шахтаря" холоднокровним ударом відправив "Марсель" в нокдаун: відео

Фото: Георгій Судаков (крайній праворуч) відкрив рахунок на "Велодромі" (twitter.com/FCShakhtar)
Автор: Антон Федорців

Донецький "Шахтар" повів у рахунку в протистоянні з французьким "Марселем".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протокол поєдинку.

"Гірники" після сміливого старту були винагороджені голом. На 12-й хвилині Судаков із одинадцятиметрової позначки впевнено розвів м'яч і Лопеса по різних кутах. Заробив пенальті Егіналдо, який змусив Клосса сфолити у власному штрафному.

Відео гола Судакова:

 

 

 

Провансальці відігралися на 23-й хвилині. Степаненко втратив м'яч перед власною карною зоною, а Харіт миттєво віддав передачу ліворуч на Обамеянга. Габонець без зайвих роздумів потужно пробив у ближній кут.

Відео гола Обамеянга:

 

ВІДЕО

 

 

До слова, раніше склали профайл нового керманича "Марселя" Гассе після відставки Гаттузо.

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