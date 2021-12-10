Диалог НАТО и России. США будут консультироваться с ЕС

Президент США Джо Байден хочет провести встречу с участием представителей России и членов НАТО. Но решение еще не принято, нужны консультации с ЕС.
Об этом сообщили в Белом доме, передает РБК-Украина, ссылаясь на Wall Street Journal.
В Администрации Байдена заявили, что США нужны дополнительные консультации с ЕС и Россией перед утверждением формата любых встреч ведущих стран НАТО с Москвой.
Вашингтон продолжает переговоры с Москвой и европейскими партнерами после разговора Байдена и президента РФ Владимира Путина, сообщил американский чиновник.
Напомним, страны Восточной Европы уже его раскритиковали предложение Байдена провести встречу членов НАТО и РФ.