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Диалог НАТО и России. США будут консультироваться с ЕС

Автор: Анастасия Рокитна

Президент США Джо Байден хочет провести встречу с участием представителей России и членов НАТО. Но решение еще не принято, нужны консультации с ЕС.

Об этом сообщили в Белом доме, передает РБК-Украина, ссылаясь на Wall Street Journal.

В Администрации Байдена заявили, что США нужны дополнительные консультации с ЕС и Россией перед утверждением формата любых встреч ведущих стран НАТО с Москвой.

Вашингтон продолжает переговоры с Москвой и европейскими партнерами после разговора Байдена и президента РФ Владимира Путина, сообщил американский чиновник.

Напомним, страны Восточной Европы уже его раскритиковали предложение Байдена провести встречу членов НАТО и РФ.

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