Діалог НАТО і Росії. США консультуватимуться з ЄС

Президент США Джо Байден хоче провести зустріч за участю представників Росії та членів НАТО. Але рішення ще не прийнято, потрібні консультації з ЄС.

Про це повідомили в Білому домі, передає РБК-Україна , посилаючись на Wall Street Journal .

В Адміністрації Байдена заявили, що США потрібні додаткові консультації з ЄС і Росією перед затвердженням формату будь-яких зустрічей провідних країн НАТО з Москвою.

Вашингтон продовжує переговори з Москвою і європейськими партнерами після розмови Байдена і президента РФ Володимира Путіна, повідомив американський чиновник.