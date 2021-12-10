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Діалог НАТО і Росії. США консультуватимуться з ЄС

Автор: Анастасія Рокитна

Президент США Джо Байден хоче провести зустріч за участю представників Росії та членів НАТО. Але рішення ще не прийнято, потрібні консультації з ЄС.

Про це повідомили в Білому домі, передає РБК-Україна, посилаючись на Wall Street Journal.

В Адміністрації Байдена заявили, що США потрібні додаткові консультації з ЄС і Росією перед затвердженням формату будь-яких зустрічей провідних країн НАТО з Москвою.

Вашингтон продовжує переговори з Москвою і європейськими партнерами після розмови Байдена і президента РФ Володимира Путіна, повідомив американський чиновник.

Нагадаємо, країни Східної Європи вже його розкритикували пропозицію Байдена провести зустріч членів НАТО і РФ.

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