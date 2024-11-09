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Діалог між Зеленським та Трампом вже налагоджено, будуть готувати зустріч, - МЗС

Фото: Володимир Зеленський і Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Діалог між президентом України Володимиром Зеленським та новообраним главою Америки Дональдом Трампом вже налагоджено. Команди розпочнуть готовувати зустріч.

Про це під час пресконференції заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента.

"Діалог між президентом Зеленським і президентом Трампом вже налагоджено і він встановлений. І якраз тут саме швидкість цієї телефонної розмови пряме свідчення вже існуючого прямого діалогу між главами держав, який, повторюся, вже налагоджено, існує і продовжується", - сказав міністр.

Сибіга також підтвердив, що обговорювалися можливі майбутні контакти на рівні лідерів. Команди будуть готувати таку зустріч, про що було домовлено.

"Команди розпочнуть практичну роботу для організації такої зустрічі. Це те, що я можу вам сказати станом на зараз", - резюмував Сибіга.

Нагадаємо, днями після виборів президента США Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Дональдом Трампом. Український лідер зазначив, що їхня розмова була відмінною і вони мають домовленості. Зокрема, підтримувати тісний діалог і розвивати співпрацю між країнами.

Крім того, Зеленський додав, що сильне та непохитне лідерство США життєво важливе як для всього світу, так і для справедливого світу.

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Володимир ЗеленськийДональд ТрампАндрій Сибіга