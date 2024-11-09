Діалог між Зеленським та Трампом вже налагоджено, будуть готувати зустріч, - МЗС

"Діалог між президентом Зеленським і президентом Трампом вже налагоджено і він встановлений. І якраз тут саме швидкість цієї телефонної розмови пряме свідчення вже існуючого прямого діалогу між главами держав, який, повторюся, вже налагоджено, існує і продовжується", - сказав міністр.

Сибіга також підтвердив, що обговорювалися можливі майбутні контакти на рівні лідерів. Команди будуть готувати таку зустріч, про що було домовлено.

"Команди розпочнуть практичну роботу для організації такої зустрічі. Це те, що я можу вам сказати станом на зараз", - резюмував Сибіга.